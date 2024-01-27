زيادة ثالثة في أسبوعين.. سعر "حديد عز" يقفز 7 آلاف جنيه بدءا من اليوم

القاهرة- مصراوي:

رفعت شركة حديد عز سعر الحديد من منتجاتها تسليم أرض المصنع للمرة الثالثة خلال أسبوعين، ليزيد سعر الطن بنحو 6981 جنيها بدءا من اليوم مقارنة بمستواه قبل الزيادة.

وبحسب بيانات موقع شركة حديد عز، قفز سعر طن حديد التسليح الأطوال واللفائف شامل ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع إلى 55281 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 48300 جنيه قبل الزيادة.

ويعد ذلك الارتفاع هو الثالث في أسعار حديد عز في نحو أسبوعين، حيث زاد سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو ألفي جنيه الأسبوع قبل الماضي، ثم ارتفع بنحو 3800 جنيه الأسبوع الماضي، ليصل مجموع الزيادة بعد ارتفاع اليوم إلى نحو 12.8 ألف جنيه.

وبحسب بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني، يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 56663 جنيها للطن تسليم أرض المخزن، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 57271 جنيها للطن تسليم أرض المخزن.

ووفقا لموقع الشركة، وصلت الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة حديد عز إلى 7 ملايين طن من منتجات الصلب عبر 4 مصانع متكاملة لإنتاج الصلب في مصر، تتوزع بين نحو 4.7 مليون طن من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب، ونحو 2.3 مليون طن سنوياً لمصانع مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.

وإلى جانب ذلك، تنتج الشركة الشبك الحديدي الجاهز للاستخدام النهائي في مجال البناء والتشييد.

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