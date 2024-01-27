أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات السبت في الأسواق (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:



ارتفعت أسعار حديد عز في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 44580.95 جنيه، بتراجع 366.3 جنيه.

سعر طن حديد عز: 47460.87 جنيه، بزيادة 76.04 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2389.58 جنيه، بتراجع 16 جنيها.