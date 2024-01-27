9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 5.5 جنيه و9 جنيهات.

البصل بين 10 جنيهات و22 جنيها.

الكوسة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 12 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 8 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات.

البسلة بين 16 و24 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 5.5 و9.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 12 و16 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الرمان بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و10 جنيهات.