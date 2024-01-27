معيط يبحث مع مجمع أعمال بهونج كونج تعزيز شراكات التكنولوجيا الرقمية

كتب- مصطفى عيد:

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع ممثلي "Cyperport" أكبر مجمع أعمال تكنولوجي بهونج كونج، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك".

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكات الثنائية بمجال التكنولوجيا الرقمية، خاصة الشركات الناشئة الصديقة للبيئة؛ باعتباره نهجًا عالميًا يتسق مع تحديات التغيرات المناخية.

وأكد معيط الحرص على تشجيع الشركات الناشئة العاملة بالمجالات التكنولوجية المختلفة: المالية والصناعية والخدمية، لافتًا إلى أن مصر تقدم كل المحفزات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال؛ على نحو يُسهم في تأسيس اقتصاد رقمي يُمكِّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية واستدامة النمو.

وأضاف الوزير أن مصر اتخذت خطوات جادة في رقمنة منظومات الأعمال التي تمس عمل مجتمع الأعمال بكل قطاعاته، خاصة القطاعات ذات الأولوية التنموية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن ما تم من رقمنة المنظومة الضريبية ساعدت الحكومة على رفع كفاءة التحصيل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ على نحو يسهم في زيادة أوجه الإنفاق على الاحتياجات التنموية، بما ينعكس على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.