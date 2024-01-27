إعلان

BBC

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

11:24 ص السبت 27 يناير 2024

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم السبت في الأسواق مقارنة بأسعار أمس، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 92.04 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مركز معلومات مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 77.90 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 108.26 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
معيط يبحث مع مجمع أعمال بهونج كونج تعزيز شراكات التكنولوجيا الرقمية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

- شعبة الذهب توضح حقيقة تحرير محاضر للمحلات بسبب ارتفاع الأسعار
الأرصاد تحدد المناطق الأكثر تأثرًا بالأمطار غدًا