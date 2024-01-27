ارتفاع الأرز وتراجع أسعار السكر واللحوم في الأسواق السبت (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مثل الأرز والدقيق والدواجن، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار اللحوم والسكر، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.51 جنيه، بزيادة 78 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 47.5 جنيه، بزيادة 15 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.26 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 77.46 جنيه، بزيادة 3.07 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.52 جنيه، بتراجع 2.56 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 25 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 55.5 جنيه، بتراجع 4.88 جنيه.

لتر زيت الذرة: 88.58 جنيه، بزياد 2.52 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.54 جنيه، بزيادة 29 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 319.85 جنيه، بتراجع 96 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.04 جنيه، بزيادة 2.80 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.47 جنيه، بتراجع 27 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.44 جنيه، بزيادة 33 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 129.62 جنيه، بزيادة 4.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 244.22 جنيه، بزيادة 8.48 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 27.22 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 69.9 جنيه، بتراجع 46 قرشا.