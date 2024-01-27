سعر الذهب اليوم السبت في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنحو 50 جنيها للجرام، مقارنة بمستواه مساء أمس، متراجعا من مستوى قياسي.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 2533 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3257 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 4343 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 30800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2018.52 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات أمس الجمعة بتراجع 2.32 دولار بنسبة 0.11% مقارنة بمستواه يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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