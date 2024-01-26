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BBC

فيتش تتوقع انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس مع استمرار حرب غزة

08:02 م الجمعة 26 يناير 2024

وكالة فيتش التصنيف الائتماني

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القاهرة -مصراوي:

توقعت فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير نقلته اقتصاد الشرق اليوم الجمعة، إنه في حال استمر الصراع في غزة وتعطل حركة السفن في البحر الأحمر خلال النصف الأول من العام الجاري، سيؤدي ذلك لانخفاض عائدات السياحة إلى 11 مليار دولار والعائدات المتحصلة من قناة السويس إلى 7.5 مليار دولار.

ووفقا ما نقلته التقارير، سيسبب ذلك توسع عجز الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بخط الأساس لدى وكالة التصنيف البالغ 2.7%.

ووفق التقرير، يفاقم شح السيولة الأجنبية في مصر من الضغوط على الجنيه، ما قفز بسعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى نحو 60 جنيهاً، وهو ما يعقّد من مهمة تحرير سعر الصرف الرسمي، الذي يُعد أحد المطالب الرئيسية لصرف تمويل صندوق النقد الدولي.

فيتش للتصنيف الائتماني الصراع في غزة البحر الأحمر السياحة قناة السويس

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