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BBC

متوسط أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

05:51 م الجمعة 26 يناير 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

استقر متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة، في الأسواق وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 89.24 جنيه، وهي نفس أسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مركز معلومات مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 76.47 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 104.3 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء

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