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تعرف على أسعار الأرز والسكر واللحوم الزيت بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

01:41 م الخميس 25 يناير 2024

أسعار الأرز

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.73 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 47.35 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ:25.02 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 72.59 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.08 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة:25.2 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 60.38 جنيه.

لتر زيت الذرة: 86.06 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.19 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 320.81 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.24 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.74 جنيه.

كيلو الفول السائب: 41.11 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 125.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 235.74 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.89 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 70.36 جنيه.

أسعار الأرز السكر اللحوم الزيت أسعار السلع

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