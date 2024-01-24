بعد ارتفاعه لمستوى تاريخي.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط بنحو 55 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات، ليصبح صافي الارتفاع خلال اليوم 100 جنيه حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2553 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو3283 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3830 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4377 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2018 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 14.7 دولار بنسبة 0.71%، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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