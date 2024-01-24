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النصر للتعدين تتعاقد مع تحالف لتأسيس شركة جديدة لرفع تركيز خام الفوسفات

09:16 م الأربعاء 24 يناير 2024

النصر للتعدين تتعاقد مع تحالف لتأسيس شركة جديدة لر

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كتبت- شيماء حفظي:

شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية ثلاثية للاستثمار والشراكة بين شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة "ويلسون" الهندية ومجموعة "الصافي" المصرية، تستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف الثلاثة في تأسيس شركة يكون غرضها الأساسي إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات ليدخل في صناعات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الاتفاق يأتي في إطار السياسة العامة واستراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتي تشمل تعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وإحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق القيمة المضافة من خلال استخدام الفرصة البديلة والصناعات التحويلية.

ووفق البيان، يمثل رفع تركيز الخام قيمة مضافة للخام وكذلك العمل في مجالات صناعة الأسمدة والاستيراد والتصدير والتخزين وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية في مجال تحسين الفوسفات.

وقال الوزير إن "النصر للتعدين" شركة واعدة بما تمتلكه من خبرات متراكمة منذ عام 1960، خاصة بعد الحصول على تراخيص لعدد 28 منجم جديد نتج عنها إطالة عمر الشركة، مشيرًا إلى أهمية الدراسات والأبحاث الجيولوجية لتحديد الاستثمارات والتوسع في إجراء عمليات حفر واستكشاف بمناطق جديدة لتطوير المناجم وفتح مناجم جديدة للإنتاج، بما يضمن توفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات خاصة الفوسفات لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة.

وقع الاتفاقية كل من المهندس أبو المجد مفتاح رئيس شركة النصر للتعدين، والمهندس مانيش ناجبال عن شركة ويلسون، والمهندس عمرو صافي عن مجموعة الصافي، بمشاركة المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية. ويذكر أن شركة النصر للتعدين تعد من الشركات الرائدة في مجال استخراج وتسويق الفوسفات، ولديها الخام اللازم لأغراض نشاط الشركة موضوع الاتفاقية، كما تمتلك شركة "ويلسون" التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتشغيل مصنع رفع تركيز خام الفوسفات الذي سيتم إنشائه، وشركة الصافي كشريك في الاستثمار بالشركة المقرر تأسيسها.

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الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام شركة النصر للتعدين شركة ويلسون

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