زيادة جديدة في أسعار شاي العروسة بالأسواق بدءا من اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قررت شركة أولاد بدوي المالكة للعلامة التجارية "شاي العروسة"، رفع أسعار منتجاتها من شاي العروسة بدءا من اليوم الأربعاء 24 يناير.

وبحسب ما قاله حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، ارتفع سعر الكيلو من شاي العروسة من منتجات الشركة إلى مستوى 225 جنيها بدلا من 195 جنيها قبل الزيادة.

ووصل سعر الكرتونة 12 كيلوجراما (من أصناف 40 جراما و100 جرام و250 جرام) إلى 2700 جنيه بعد الزيادة.

وارتفع سعر الكرتونة 20 كيلوجراما من شاي العروسة إلى مستوى 4500 جنيه.

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