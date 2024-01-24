إعلان

BBC

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر والأرز والحديد وقفزة الذهب

04:37 م الأربعاء 24 يناير 2024

خريطة الأسعار اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار السكر، والعدس، والأرز، والحديد، بينما انخفضت أسعار الدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب قفزته ليتجاوز مستوى 3800 جنيه للجرام عيار 21 لأول مرة في تاريخه.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع جديد لأسعار السكر وزيادة العدس والأرز بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

زيادة كبيرة في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

متوسط أسعار الدواجن يتراجع بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار السمك البلطي والكابوريا وانخفاض البوري بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار البصل والخيار وتراجع الطماطم والرمان بسوق العبور اليوم

مستوى تاريخي جديد لسعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يقفز لفوق 3800

خريطة الأسعار اليوم ارتفاع أسعار السكر زيادة أسعار الحديد أسعار الدواجن ارتفاع أسعار السمك ارتفاع أسعار البصل سعر الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زيادة جديدة في أسعار شاي العروسة بالأسواق بدءا من اليوم

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - اتحاد الكرة يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ خلال تدريب المنتخب
عاجل - السيسي يرفض اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي
عاجل - السيسي: لو حليت أزمة الدولار في مصر ولا يهمني أي حاجة تانية
* "هروح من ربنا فين؟".. 25 رسالة مهمة من السيسي عن الاقتصاد وغزة وثورة يناير
* بعد عودته لفوق الـ 60 جنيها.. زيادة جديدة بسعر الدولار في السوق السوداء
* أسبوع الصقيع.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة