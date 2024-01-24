خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر والأرز والحديد وقفزة الذهب

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار السكر، والعدس، والأرز، والحديد، بينما انخفضت أسعار الدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب قفزته ليتجاوز مستوى 3800 جنيه للجرام عيار 21 لأول مرة في تاريخه.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع جديد لأسعار السكر وزيادة العدس والأرز بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

زيادة كبيرة في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

متوسط أسعار الدواجن يتراجع بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار السمك البلطي والكابوريا وانخفاض البوري بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار البصل والخيار وتراجع الطماطم والرمان بسوق العبور اليوم

مستوى تاريخي جديد لسعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يقفز لفوق 3800