أبل تسترد الصدارة.. 6 شركات تتجاوز قيمتها تريليون دولار على مستوى العالم

كتب- مصطفى عيد:

عادت شركة أبل الأمريكية، لتصدر عرش أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، وذلك بعد أن اختطفت شركة مايكروسوفت القمة منها خلال الأسبوع الماضي.

وسرعان ما عادت شركة أبل لتصدر القائمة بعد ارتفع سعر سهمها خلال يومي الاثنين والثلاثاء ليصل إلى مستوى 195.18 دولار، وتجاوزت القيمة السوقية للشركة مستوى 3 تريليون دولار بنحو 17 مليار دولار، بحسب آخر بيانات منصة كومبانيز ماركت كاب.

وتتجاوز القيمة السوقية مستوى تريليون دولار في 6 شركات مقيدة في البورصات على مستوى العالم، بينما تقترب شركة ميتا، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من الدخول في نادي التريليون دولار، بعد ما وصلت قيمتها في آخر البيانات إلى 989.9 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في السطور التالية قائمة الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار على مستوى العالم، بحسب بيانات منصة كومبانيز ماركت كاب:

1- شركة أبل الأمريكية

القيمة السوقية: 3.017 تريليون دولار

2- شركة مايكروسوفت الأمريكية

القيمة السوقية: 2.964 تريليون دولار

3- شركة أرامكو السعودية

القيمة السوقية: 2.043 تريليون دولار

4- شركة ألفابت (جوجل) الأمريكية

القيمة السوقية: 1.849 تريليون دولار

5- شركة أمازون الأمريكية

القيمة السوقية: 1.612 تريليون دولار

6- شركة إنفيديا الأمريكية

القيمة السوقية: 1.478 تريليون دولار

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