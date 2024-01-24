ارتفاع جديد لأسعار السكر وزيادة العدس والأرز بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

واصلت أسعار السكر ارتفاعها مجددا في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما ارتفعت أسعار اللحوم والأرز والعدس والدقيق مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.73 جنيه، بزيادة 1.3 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 47.35 جنيه، بزيادة 3.82 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ:25.02 جنيه، بزيادة جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 72.59 جنيه، بتراجع 10 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 39.08 جنيه، بزيادة 4.11 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة:25.2 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 60.38 جنيه، بزيادة 5.03 جنيه.

لتر زيت الذرة: 86.06 جنيه، بزيادة 2.16 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.19 جنيه، بتراجع 23 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 320.81 جنيه، بزيادة 2.19 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.24 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 29.74 جنيه، بتراجع 32 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.11 جنيه، بزيادة 64 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 125.31 جنيه، بزيادة 14.14 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 235.74 جنيه، بزيادة 17.28 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.89 جنيه، بزيادة 1.87 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 70.36 جنيه، بزيادة 41 قرشا.