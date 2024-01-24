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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24 يناير

03:17 م الأربعاء 24 يناير 2024

سعر الذهب

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كتب-أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4353 جنيها، بزيادة 170 جنيها عن أمس، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4423 جنيها، بزيادة 153 جنيها عن أمس.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3870 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3317 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30961 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب السعر الاسترشادي للذهب البورصة

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