وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مسؤول أوروبي تلبية أولويات التنمية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع؛ على هامش انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية - الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية، ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.

وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على محاور التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة التنموية، وكذلك الأدوات التمويلية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي وبرامج التعاون الثنائية والإقليمية، فضلًا عن أدوات التمويل المختلط.

وبحث الجانبان تعميق التعاون المشترك في مجالات التحول الأخضر والطاقة والمياه، النقل المستدام،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوظيف الشباب والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، إلى جانب دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري.

ومن أبرز سمات الشراكات بين مصر والاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر، وفقا للبيان.

وأكد المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، عمق التعاون الاقتصادي الذي انعكس بدوره على تمويل مشروعات وبرامج ترتكز حول تنمية الرأس المال البشري، والصحة، والتعليم الفني، وتمكين الشباب والمرأة، والأمن الغذائي، ونقل الطاقة، والحوكمة الاقتصادية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية شاركت بتمويلات لدعم محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج "نُوَفِّي+" في قطاع النقل المستدام.