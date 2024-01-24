هبوط كبير لسعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات بعد مستويات قياسية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام بنحو 55 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 120 جنيها خلال تعاملات أمس، ليتجاوز 3700 جنيه لأول مرة في تاريخه لعيار 21 مسجلا 3730 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2450 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3150 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3675 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 4200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 29400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2029 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 0.44 دولار بنسبة 0.02%، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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