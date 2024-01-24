جهاز تنمية المشروعات يشارك في معرض بغداد الدولي بالعراق



كتب- مصطفى عيد:

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدورة رقم 47 من معرض بغداد التجاري الدولي الذي عقد خلال الشهر الحاري بالعاصمة العراقية بغداد تحت شعار "العراق يتواصل"، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وأشار الجهاز إلى أنه شارك في المعرض بعدد من المشروعات المتميزة في العديد من المجالات الصناعية والإنتاجية، وذلك ضمن مشاركة مصر في المعرض، والتي نظمتها الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وذكر الجهاز أن المشاركة في المعرض تأتي استمرارا لخطة عمله بالتوسع في التعاون المثمر مع الدول العربية، وتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول نظرا لكونها سوقا واعدا أمام الصادرات المصرية.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، استمرار الجهاز في تقديم الدعم التسويقي المتكامل للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة من خلال العمل على مشاركة أصحاب المشروعات وعملائه في كبرى المعارض المحلية والدولية.

وقال إن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أهمية تقديم الدعم التسويقي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفتح فرص لتصدير منتجاتها للخارج.

وأضاف رحمي أن التسويق من أهم المحاور التي يعتمد عليها الجهاز في الفترة الحالية لمساعدة أصحاب المشروعات على إيجاد منافذ جديدة لبيع منتجات مشروعاتهم الصغيرة في الخارج خاصة المنتجات التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة وتجد إقبالا كبيرا في الأسواق العربية والعالمية، مما ينعكس على تنمية الصادرات المصرية.

وذكر رحمي أن هذه المعارض تساعد أصحاب المشروعات على التعرف على متطلبات الأسواق الخارجية وتشجعهم على تطويرها، كما تتيح لهم فرص إجراء تعاقدات تمكنهم من تصدير منتجاتهم.