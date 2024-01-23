قفزة جديدة بسعر الذهب اليوم في مصر.. والجرام يتجاوز 3700 جنيه لأول مرة

القاهرة- مصراوي:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر قفزاته، وارتفع سعر الجرام بنحو 70 جنيها بحلول تعاملات المساء مقارنة بمنتصف التعاملات، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 50 جنيها حتى منتصف التعاملات، قبل أن يواصل الصعود بحلول تعاملات المساء ليصل مجموع الزيادة خلال اليوم حتى الآن إلى 120 جنيها، ليتجاوز 3700 جنيه لأول مرة في تاريخه لعيار 21.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3197 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2023.5 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 1.80 دولار بنسبة 0.09%، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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