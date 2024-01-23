بيتكوين تنخفض 5% في 24 ساعة إلى تحت 40 ألف دولار لأول مرة منذ 50 يوما

القاهرة- مصراوي:

شهد سعر عملة بيتكوين المشفرة تراجعا ملحوظا بنحو 5% خلال تعاملات آخر 24 ساعة، إلى مستوى أقل من 40 ألف دولار لأول مرة منذ الرابع من ديسمبر الماضي.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب للعملات الرقمية، انخفض سعر عملة بيتكوين بنسبة 4.85% خلال آخر 24 ساعة، ليسجل 38755 دولارا في الخامسة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وانخفض سعر بيتكوين بذلك بنحو 9.13% خلال تعاملات آخر 7 أيام، وفقا لبيانات كوين ماركت.

وبحسب شبكة سي إن بي سي، انخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 20% من أعلى مستويات بعد الموافقة على تداول صناديق الاستثمار الخاصة بها في البورصة الأمريكية، والبالغ 49048 دولارًا، وفقًا لـ FactSet.

ووفقا للشبكة، أشار البعض إلى ضغوط البيع على المدى القصير من عمليات الخروج من صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، والتي شهدت تدفقات خارجة بنحو 2 مليار دولار منذ 19 يناير، في حين شهد كل من صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock، وصندوق Wise Origin Bitcoin Fund التابع لشركة Fidelity تدفقات داخلة بأكثر من مليار دولار.

وقال يويا هاسيجاوا، محلل سوق العملات المشفرة في بورصة بيتكوين اليابانية (بيتبانك): "لا ينبغي أن يكون التدفق الخارج من GBTC مهمًا بقدر ما عوض تدفق البيتكوين إلى صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى التدفق الخارج بمقدار 1.2 مليار دولار حتى الآن".

وأضاف: "يبدو أن الكمية الكبيرة من التدفقات اليومية الخارجة من GBTC تؤثر على السوق بطريقة نفسية".

كان المستثمرون ينتظرون هذا التصحيح، والذي كان يتوقعه الكثيرون على أنه ظاهرة "البيع على الخبر" بعد الموافقة الواضحة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

وتكثفت التوقعات حول الحدث (الموافقة على تداول صناديق استثمار في بيتكوين بالبورصة) الذي ظهر في الصيف الماضي في أغسطس، مما دفع سعر البيتكوين إلى الارتفاع بشكل مطرد.

وأشارت سي إن بي سي إلى أن المتداولين يجلسون حاليا على أرباح عالية غير محققة، ويقول المحللون إن سعر البيتكوين لا يزال أمامه طريق طويل للانخفاض قبل أن يرتد إلى الأعلى.

وقال محللو الرسوم البيانية إن مستوى الدعم الذي يجب مراقبته هو 36 ألف دولار على المدى القريب. ومع ذلك، يقول خبراء الرسم البياني إن أعلى مستوى جديد على الإطلاق لعملة البيتكوين لا يزال في الأفق هذا العام.

استمرت الحركة في عملة البيتكوين في دفع بقية سوق العملات المشفرة إلى الانخفاض. وانخفضت إيثريوم بنسبة 6.53% خلال آخر 24 ساعة إلى 2208 دولارات. وانخفضت عملة الريبل XRP بنسبة 4%، وخسرت عملة الدوجكوين 8%.