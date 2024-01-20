.. لماذا تبخرت مكاسب الذهب الأخيرة في مصر خلال تعاملات اليوم؟

القاهرة- مصراوي:

أرجع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، التراجع الكبير بسعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت إلى انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.

ويأتي ذلك بعد أن شهد سعر جرام الذهب تراجعا حادا خلال تعاملات اليوم ليفقد جزءا كبيرا من مكاسبه أمس، حيث انخفض اليوم بنحو 120 جنيها بعد قفز بنحو 205 جنيهات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات مساء اليوم إلى 3450 جنيها، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2957 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 3943 جنيها.

وهوى سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 27600 جنيه فاقدا نحو 960 جنيها من قيمته مساء أمس.

وبحسب ما ذكر أحد المراقبين لسوق الصرف، في تقرير سابق لمصراوي، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم إلى 59 جنيها بعد أن دار حول 61 جنيها خلال الساعات السابقة، ليهبط بذلك من مستوياته التاريخية التي أحرزها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك تزامنا مع تسعير الدولار في البنوك بمتوسط سعر 30.94 جنيه للبيع بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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