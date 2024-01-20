120 جنيها تراجعا بسعر الذهب اليوم في مصر حتى تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول تعاملات المساء، وانخفض الجرام 70 جنيها، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض حتى منتصف التعاملات بنحو 50 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس ليصل مجموع التراجع اليوم حتى الآن إلى 120 جنيها، وذلك بعد ما قفز بقيمة 205 جنيهات خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2300 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2957 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3450 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3943 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2029 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 6.15 دولار بنسبة 0.3%، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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