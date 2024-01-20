بعد إعلان تطبيقها بمصر قريبا.. خصائص تميز خدمات الجيل الخامس عن الرابع

كتب- علاء حجاج

من المتوقع أن تبدأ الشركة المصرية للاتصالات "وي" في إتاحة خدمات الجيل الخامس للمستخدمين خلال 3 إلى 5 أشهر، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بحسب تصريحات صحفي لمحمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة.

وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس الأربعاء الماضي مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 عاما تدفعها لجهاز تنظيم الاتصالات.

لكن ما الفارق بين تقنيات الجيل الرابع المتاحة حالياً والجيل الخامس المزمع إتاحتها خلال عدة أشهر؟

بحسب الموقع الرسمي لشركة "سيسكو"، وهي شركة عالمية متخصصة في حلول الاتصالات، فإن تقنية 5G الجيل الخامس مصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة "بينج" وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية.

وتتمتع تقنية 5G بسرعة قصوى في خدمات نقل البيانات "الإنترنت" تصل إلى 20 جيجابت في الثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى لتقنية الجيل الرابع 4G نحو 1 جيجابت في الثانية فقط.

ومن مميزات تقنية الـ 5G أيضًا تقليل زمن الاستجابة "بينج"، ويمكن أن يحسن ذلك أداء تطبيقات الأعمال والتجارب الرقمية الأخرى (مثل الألعاب عبر الإنترنت، ومؤتمرات الفيديو والسيارات ذاتية القيادة).

ولا تتجاوز معدلات الاستجابة "بينج" في تقنية الجيل الخامس 1 مللي ثانية، بينما تتراوح بين 30 و40 مللي ثانية في الجيل الرابع.

وتعزز تقنية الجيل الخامس أيضًا التجارب الرقمية عبر الأتمتة والتعلّم الآلي، والتي تستلزم تسريع أزمنة الاستجابة كي تصبح ضمن نطاق أجزاء من الثانية (كما في السيارات ذات القيادة الذاتية) وهو ما لا تتيحه شبكات الجيل الرابع.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة سيسكو، تتيح السرعات العالية لتقنية الجيل الخامس ظهور خدمات وتطبيقات لم تكن متاحة في ظل تقنية الجيل الرابع، فعلى سبيل المثال في مجال الرعاية الصحية، ستمكّن تقنية 5G من مراقبة المرضى عبر أجهزة متصلة تقدم باستمرار بيانات حول المؤشرات الصحية الرئيسية، مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وفي صناعة السيارات، ستوفر تقنية 5G المدمجة مع خوارزميات معتمدة على التعلّم الآلي معلومات حول حركة المرور والحوادث وجوانب أخرى، وستتمكن المركبات من مشاركة المعلومات مع المركبات والكيانات الأخرى على الطرق، مثل إشارات المرور.

وفيما يلي الفرق الذي أظهره اختبار أداء أجراه مصراوي لشبكتي الجيل الخامس والرابع، حيث أجرى اختبار الجيل الخامس في مقر الشركة بعد تشغيله بها تجريبيا.