قطاع البترول ينفذ مبادرة لتطوير وتنمية قرية نجع العرب بالأقصر

كتب- مصطفى عيد:

نفذ قطاع البترول مشروعات مبادرة تطوير قرية نجع العرب بمحافظة الأقصر التي استهدف من خلالها خدمة أهالي القرية، وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع عليهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالقرية وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت، تأتي هذه المشروعات في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية، والمبادرات الرئاسية وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتضمن المشروع إعادة بناء عدد من المنازل بالقرية وتوصيل المياه والكهرباء لها، بالإضافة إلى تجهيزها بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة التي تهدف إلى تحقيق دخل مستدام وبما يتناسب مع البيئة المحيطة وأهمها مشروع تسليم رؤوس الماشية للأسر الأكثر احتياجا بالقرية، فضلاً عن تسليم عدد من الأكشاك، وفقا للبيان.

وفي المجال الطبي تم تنفيذ عدد من الخدمات الطبية تنوعت ما بين إجراء 25 عملية قلب، و100 عملية عيون، وتوفير 25 جهازا تعويضيا، بحسب البيان.

وتم اختيار المستفيدين من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية من خلال استهداف الأشخاص ما بين سن 20 إلى 50 سنة الذين يعانون من أمراض القلب أو العيون أو في احتياج إلى أجهزة تعويضية، مما يسبب لهم إعاقة عن ممارسة العمل لمساعدتهم ليكونوا أشخاص قادرين على العمل والإنتاج، وفقا للبيان.

وجرت اليوم مراسم افتتاح مشروعات قطاع البترول لتطوير وتنمية قرية نجع العرب بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

كما حضر هذه المراسم المهندس أمجد عبد الرازق غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والمهندس أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والمهندس حسام القباني مؤسس جمعية الأورمان وعضو مجلس الإدارة، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وعدد من قيادات قطاع البترول ومحافظة الأقصر.

وقالت وزارة البترول إن هذه المساهمة تأتي ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر.

كان قطاع البترول نفذ خلال الأعوام السابقة العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة الأقصر، وذلك في إطار ما يوليه القطاع من اهتمام كبير بتنمية مدن ومراكز محافظات الصعيد، وفقا للبيان.