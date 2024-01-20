قفزة جديدة في سعر "حديد عز".. والطن يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك



القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات شركة حديد عز زيادة جديدة في سعر طن الحديد من منتجاتها تسليم أرض المصنع بنحو 3800 جنيه خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

ووفقا لبيانات موقع شركة حديد عز، وصل سعر طن حديد التسليح الأطوال واللفائف شامل ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع إلى 48300 جنيه خلال تعاملات اليوم.

ويأتي ذلك مقارنة بسعر للطن تسليم أرض المصنع يوم الأحد الماضي 44500 جنيه، بحسب ما ذكره أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي في تقرير سابق الأسبوع الماضي.

ويعد ذلك الارتفاع هو الثاني في أسعار حديد عز في نحو أسبوع، حيث زاد سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو ألفي جنيه.

ووفقا لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني، يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 49508 جنيهات للطن تسليم أرض المخزن، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 50040 جنيها للطن تسليم أرض المخزن.

وبحسب موقع الشركة، تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لحديد عز 7 ملايين طن من منتجات الصلب عبر 4 مصانع متكاملة لإنتاج الصلب في مصر.

وتتوزع الطاقة الإنتاجية المذكورة بين نحو 4.7 مليون طن سنوياً من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب عبر مصانع درفلة منتجات أطوال الصلب بحديد عز، ونحو 2.3 مليون طن سنوياً لمصانع مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، وإلى جانب ذلك، تنتج الشركة الشبك الحديدي الجاهز للاستخدام النهائي في مجال البناء والتشييد.