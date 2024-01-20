خريطة الأسعار: زيادة اللحوم والدواجن والحديد وتراجع الزيت وتقلبات بالذهب

القاهرة- مصراوي:

شهدت تعاملات اليوم السبت في الأسواق ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والسكر والحديد والأسمنت، وتراجع أسعار الزيت والجبن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما قلص الذهب خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار اللحوم والسكر وتراجع الزيت والجبن بتعاملات اليوم السبت

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يقلص خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

5 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

زيادة أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)