رئيس المصرية للاتصالات: تقنية الجيل الخامس ستضاعف عائدات خدمات "الداتا"

كتب- علاء حجاج:

قال محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن تقنية الجيل الخامس ستضاعف عائدات الشركة من خدمات الداتا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف نصر، لمصراوي، أن شبكة الجيل الخامس يمكن إتاحتها في بعض المناطق المحددة بحسب الجدوى الاقتصادية، وذلك قبل أن يتم التوسع في إتاحتها تدريجيا بمختلف أنحاء البلاد.

وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم الجيل الخامس يوم الأربعاء الماضي مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 سنة، وبدأت الشركة بالفعل مرحلة التشغيل التجريبي للخدمة في 5 مواقع متفرقة من ضمنها مبنى الشركة بالقرية الذكية، على أن تتيحها بشكل تدريجي في عدد من المناطق بحسب الجدوى الاقتصادية.

وتوقع نصر أن تستغرق الفترة التجريبية لتشغيل الخدمة ما بين 3 و5 أشهر، على أن يتم إتاحتها تجارياً بعد ذلك.

وأكد نصر أن نحو 50% من شبكة المصرية للاتصالات جاهزة لتقديم الجيل الخامس، وذلك بعد أن يتم تحديثها فقط من خلال بعض عمليات البرمجة البسيطة "سوفت وير".

كانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قامت بالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات في يونيو 2021، بإنشاء أول برج محمول تشاركي يدعم تقنية الجيل الخامس في العاصمة الجديدة.

ويعد برج المحمول التشاركي هو الأول من نوعه بالعاصمة الجديدة، ويمكن من خلاله لشركات المحمول الأربعة تقديم خدمات المحمول المختلفة عبر برج واحد، سواء 4G أو 3G أو 2G، بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس 5G.

وهناك عدة تطبيقات يمكنها الاستفادة من خدمات الجيل الخامس بسبب السرعة الكبيرة في نقل البيانات التي توفرها التقنية الحديثة، منها تطبيقات المدن الذكية أو إدارة النفايات وإدارة الموانئ.