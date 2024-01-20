شعبة النقل الدولي: أحداث البحر الأحمر سيكون لها تأثير على سلاسل الإمداد



القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن أزمة البحر الأحمر بدأت في تعطيل حركة سلاسل الإمداد العالمية بشكل عام، وتحديدا الشحنات الغذائية وغيرها من الشحنات التي تصل إلى المستهلك النهائي في جميع أنحاء العالم.

وحذر السمدوني، في بيان صحفي له اليوم السبت، من أن استمرار التوترات في البحر الأحمر لمدة أطول سيؤدي إلى خلل كبير في حركة سلاسل الإمداد العالمية، خاصة وأن طريق البحر الأحمر يعد من أهم الطرق الملاحية التجارية في العالم، والذي يمر من خلاله نحو 12% من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وأيضا 8% من حركة الغاز الطبيعي المسال عالميا.

ويأتي ذلك بعد استهداف جماعة الحوثي اليمنية عددا من السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب ضغطا من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب ما بررت به الجماعة هذه الهجمات، والتي أدت في المقابل إلى ضربات عسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا لعدد من المواقع الخاصة بالجماعة في اليمن.

ودفعت هذه الهجمات بعض شركات الشحن العالمية إلى وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، واتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح ولو بشكل مؤقت، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الشحن، وتراجع أعداد السفن المارة من قناة السويس وبالتالي إيراداتها من العبور.

وأوضح السمدوني أن التوترات التي تشهدها منطقة باب المندب في البحر الأحمر كانت لها تأثير سلبي على حركة مرور السفن في قناة السويس، مستشهدا بتصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والتي قال فيها إن حركة مرور السفن في قناة السويس انخفضت بنسبة 30% تقريبا في الفترة ما بين 1 و11 يناير 2024 على أساس سنوي، كما انخفضت الإيرادات الدولارية بنحو 40%.

وأكد السمدوني أن قناة السويس هي ثاني أهم ممر ملاحي في العالم، حيث يمر من خلالها 12% من حركة التجارة العالمية، كما تعد أقصر طريق شحن بحري بين أوروبا وآسيا، حيث تستورد أوروبا معظم بضائعها من خلال طريق البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه بحسب وكالة موديز، فإن ما يقرب من 20 ألف سفينة حاويات تمر بقناة السويس سنويًا، وأن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تأثرًا، بتجنب السفن العبور من خلال القناة.

ووفقا لبيانات "يورو ستات"، فإن نحو 20% من واردات أوروبا مرت عبر البحر في 2022، ومعظمها كان عبر قناة السويس، بحسب البيان.