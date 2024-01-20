ارتفاع أسعار اللحوم والسكر وتراجع الزيت والجبن بتعاملات اليوم السبت

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والسكر، بينما تراجعت أسعار الزيت، والعدس، والفول السائب، والجبن الرومي والأبيض، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.47 جنيه، بزيادة 26 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 45.38 جنيه، بزيادة 32 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.21 جنيه، بتراجع 57 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 68.68 جنيه، بتراجع 8.36 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.48 جنيه، بزيادة 2.03 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.38 جنيه، بتراجع 94 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 54.59 جنيه، بتراجع 3.97 جنيه.

لتر زيت الذرة: 82.63 جنيه، بتراجع 5 جنيهات.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.45 جنيه، بزيادة 27 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 319.91 جنيه، بزيادة 1.08 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.4 جنيه، بزيادة جنيهين.

كيلو الأرز السائب: 29.75 جنيه، بزيادة 46 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.14 جنيه، بتراجع 1.4 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 118.37 جنيه، بتراجع 7.77 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 239.85 جنيه، بتراجع 2.8 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 26 جنيه، بزيادة 49 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 69.29 جنيه، بتراجع 90 قرشا.