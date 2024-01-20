سعر الذهب اليوم السبت في مصر يقلص خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، وصعد الجرام 30 جنيها، مقارنة ببداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض 80 جنيها مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك بعد ما قفز بقيمة 205 جنيهات خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2347 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3017 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3520 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4023 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2029 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 6.15 دولار بنسبة 0.3%، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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