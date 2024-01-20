إعلان

BBC

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

12:56 م السبت 20 يناير 2024

أسعار السمك اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور لتجارة الجملة مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و72 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و215 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و125 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر السمك سوق العبور المأكولات البحرية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
5 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

انهيار محمد منير في جنازة شقيقته (صور)
لمدة 3 شهور.. غلق كلي لطريق مصر بلبيس الصحراوي (تحويلات مرورية)
غدا.. بدء صرف مرتبات شهر يناير الجاري لموظفي الحكومة
قفز فوق 64 جنيها.. سعر الدولار في السوق السوداء يسجل مستوى تاريخيا جديدا