أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور لتجارة الجملة مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و72 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و215 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و125 جنيها.