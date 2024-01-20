غدا.. بدء صرف مرتبات شهر يناير الجاري لموظفي الحكومة

القاهرة- مصراوي:

تبدأ غدا الأحد وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يناير 2024، لموظفي الحكومة ولمدة 5 أيام، وذلك في موعد مبكر نسبيا عن المعتاد.

وتتضمن المواعيد المحددة لصرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 21، و22، و23، و24، ويوم الأحد 28 من الشهر نفسه، وفقا لبيان سابق من الوزارة.

وراعت وزارة المالية في هذه المواعيد إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة يوم 25 من الشهر نفسه، والتي صدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس المقبل إجازة لهذه المناسبة.

كانت وزارة المالية أعلنت مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، وحددت 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وطالبت وزارة المالية الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ من أجل تخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي ستبدأ حسب المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.