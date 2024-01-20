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BBC

زيادة أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

10:57 ص السبت 20 يناير 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 42450 جنيها، بزيادة 122 جنيها.

سعر طن حديد عز: 44263 جنيها، بزيادة 498 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2386 جنيها، بزيادة 13 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز الأسمنت الرمادي

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