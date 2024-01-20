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BBC

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

10:54 ص السبت 20 يناير 2024

الدواجن البيضاء

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم السبت في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 93.04 جنيه بزيادة جنيهين، مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مركز معلومات مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 65.54 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 107.91 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

الدواجن البيضاء أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البلدي

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