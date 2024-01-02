التنظيم والإدارة يعلن تفاصيل مسابقة لتعيين 81 موظفا بمصلحة الطب الشرعي

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مسابقة لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين 81 في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني، ومعاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب).

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذه المسابقة تأتي وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أنه يمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط التالي: (اضغط هنا).

ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلنة الآتي:-

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

3- ىألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم لوظائف معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بتقدير عام (جيد) على الأقل.

7- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون كيميائي شرعي حاصلا على بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس علوم (تخصص كيمياء خاصة – كيمياء مزدوجة ) بتقدير عام (جيد) على الأقل.

8- أن يكون المتقدم لوظيفة حرفي سادس (ب) تشريح حاصلا على مؤهل أقل من المتوسط.

9- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

11- أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة.

12- سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وتضمن المستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة (ويجب أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg) الآتي:

1- صورة شخصية للمتقدم.

2- بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

3- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل (وجهين بحسب الأحوال).

4- المؤهل الدراسي.

5- المؤهل الأعلى إن وجد وذلك بالنسبة لوظائف المعاون.

6- ترخيص مزاولة المهنة عدا وظيفة حرفي تشريح.

7- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

8- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة).

9- إيصال الإيداع البنكي.

10- وتضمن الإعلان عدد من الإرشادات للمتقدمين وهي:-

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالإعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار اليها (مثال عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) حتى لا يتم رفض الطلب.

- سيتم رفض طلب المتقدم لوظيفة حرفي تشريح حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل تلك الوظيفة.

- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكتروني.

- يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح، والاحتفاظ به ليتسنى الاستعلام عن نتيجة المسابقة.