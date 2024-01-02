5 يناير.. البريد المصري يستضيف "المعرض العربي للطوابع"

كتب- علاء حجاج:

يستضيف البريد المصري "المعرض العربي للطوابع" خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير 2024، بمبنى البريد المصري التاريخي بميدان العتبة، بحضور أكثر من 16 عارضًا من ممثلي الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع وأكثر من 25 عارضًا من هواة الطوابع في مصر.

وبحسب بيان من الهيئة القومية للبريد اليوم الثلاثاء، يأتي تنظيم المعرض تحت مظلة "الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - مجلس وزراء الاتصالات العرب".

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن استضافة المعرض العربي للطوابع تؤكد ريادة مصر في مجال الطوابع البريدية، فمصر أول بلد عربي وأفريقي أصدر طوابع بريدية في عام 1866 وذلك بعد إصدار المملكة المتحدة لأول طابع بريد في العالم عام 1840"،.

وأضاف فاروق أن تنظيم هذا المعرض الكبير يأتي في إطار سعي البريد المصري نحو تنمية هواية جمع الطوابع في مصر والوطن العربي.

وأوضح أن المعرض العربي للطوابع في دورته الحالية يتمتع بمشاركة واسعة حيث تشمل معروضاته مجموعات طوابع متميزة من 7 دول عربية تعكس ثقافة كل بلد، مشيرا إلى أن المعرض يعد فرصة مثالية لعرض تنوع الثقافات بين الشعوب من خلال الطوابع البريدية الفريدة والتاريخية، بما يعزز أطر التواصل والترابط بين الدول العربية المشاركة.

ويعد طابع البريد سفيرا بين الدول ينقل ثقافات الشعوب ويوثق تاريخ الأمم عبر آلاف السنين، كما أنه يدون الأحداث الهامة التي تمر بها الأوطان على مر التاريخ، وفقا للبيان.

ويفتح المعرض أبوابه لجميع المواطنين والمهتمين بهواية جمع الطوابع يوم الجمعة الموافق 5 يناير بدءًا من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 6 مساءً، ومن المقرر مشاركة 7 دول عربية في المعرض وهي: "الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، والأردن، وليبيا، وموريتانيا"، وفقا للبيان.

وستعرض كل دولة مجموعة متميزة من الطوابع التي تعبر عن تراثها، بما يوفر تجربة فريدة لزائري المعرض والمهتمين بهواية جمع الطوابع، بحسب هيئة البريد.