إعلان

BBC

البورصة ترتفع بنسبة 2.44% بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء

03:21 م الثلاثاء 02 يناير 2024

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.44% إلى مستوى 25502 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.06%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.93%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 48.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 37.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 85.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.82% إلى مستوى 24894 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الأحد الماضي، قبل إجازة البورصة أمس بمناسبة نهاية السنة المالية للبنوك.

البورصة مؤشر البورصة مؤشر البورصة EGX30 أسهم البورصة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
5 يناير.. البريد المصري يستضيف "المعرض العربي للطوابع"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات
انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)
* تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي من "وي" بعد الضريبة
* وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: المرتبات وقطع الغيار زادت