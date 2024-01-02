البورصة ترتفع بنسبة 2.44% بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء

القاهرة- مصراوي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.44% إلى مستوى 25502 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.06%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.93%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 48.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 37.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 85.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.82% إلى مستوى 24894 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الأحد الماضي، قبل إجازة البورصة أمس بمناسبة نهاية السنة المالية للبنوك.