"مصر للألومنيوم" ترفع أسعار منتجاتها بقيمة 6 آلاف جنيه للطن في يناير

كتبت- شيرين صلاح:

رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها خلال شهر يناير الجاري بقيمة 6 آلاف جنيه للطن مقارنة بمستوياتها خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لما قاله محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وارتفع سعر طن السلك إلى 114.150 ألف جنيه مقابل 108.150 ألف جنيه في شهر ديسمبر قبل الزيادة، وصعد سعر طن السلندرات إلى 101 ألف جنيه مقابل 95 ألف جنيه في شهر ديسمبر، وذلك دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وارتفع سعر طن لفات الألومنيوم إلى نحو 111.150 ألف جنيه مقابل 105.5 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي، دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصعد سعر طن الشرائح الباردة إلى 114 ألف جنيه مقابل 108 آلاف جنيه، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 112 ألف جنيه مقابل 106 آلاف جنيه خلال الشهر السابق.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويا.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج، وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.