بعد وي.. فودافون وأورنج واتصالات تدرس سيناريوهات أسعار الإنترنت الأرضي

كتب- علاء حجاج:

قالت مصادر بشركات المحمول الثلاثة "فودافون وأورنج واتصالات"، لمصراوي، إنها تدرس حاليا تحريك أسعار باقات الإنترنت الأرضي أسوة بالشركة المصرية للاتصالات "وي".

ويأتي ذلك بعد أن قررت الشركة المصرية للاتصالات "وي" زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة وصلت إلى 30% بداية من 5 يناير المقبل، بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني أمس.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أن هناك تصورا لدى بعض الشركات حول إعادة هيكلة باقات الإنترنت الأرضي بحيث لا تسمح بزيادة كبيرة في السعر، على أن تتضمن إعادة الهيكلة إعادة تشكيل بعض باقات الإنترنت الأرضي من حيث السعة والسعر.

كانت شركات المحمول الأربعة "فودافون - وي - اورنج - اتصالات" رفعت أسعار كروت الفكة بنسب تراوح بين 10 و15%، وكذلك رفعت قيمة الاشتراك الشهري لفواتير الموبايل بنسب تجاوزت 15%.