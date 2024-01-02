التنظيم والإدارة يعلن تفاصيل مسابقة لتعيين 243 موظفا بوزارة العدل

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتعيين 243 شخصا في عدد من الوظائف، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

وتتضمن هذه الوظائف: وظيفة معاون خبير حسابي، ومعاون خبير زراعي، ومعاون خبير هندسي تخصص (مدني أو عمارة)، ومعاون خبير هندسي تخصص (هندسة بحرية)، ومعاون خبير هندسي تخصص (ميكانيكا)، ومعاون خبير هندسي تخصص (كهرباء)، ومعاون خبير هندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة.

ويأتي ذلك وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وفقا للبيان.

ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط التالي: (اضغط هنا).

وتضمنت شروط التقديم للوظيفة:-

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد)على الأقل.

7- أن يكون المتقدم لوظائف معاون خبير هندسي حاصلا على مؤهل عالٍ هندسي في أحد التخصصات المطلوبة.

8- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير حسابي حاصلا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

9- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير زراعي حاصلا على بكالوريوس زراعة.

10- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

11- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

12- أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بمصر وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة.

13- سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة)، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وينبغي أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg:

1- صورة شخصية للمتقدم.

2- بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

3- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل (وجهين بحسب الأحوال).

4- المؤهل الدراسي.

5- المؤهل الأعلى إن وجد.

6- كارنيه القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظائف معاون خبير هندسي.

7- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

8- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة).

9- إيصال الإيداع البنكي.

وتضمن الإعلان عدد من الإرشادات للمتقدمين وهي:-

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالإعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها (مثال: عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) كي لا يتم رفض الطلب.

- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكتروني.

- يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح والاحتفاظ به ليتسنى الاستعلام عن نتيجة المسابقة.