توقيع مذكرة تفاهم بين 4 شركات لإمداد مشروع أسمدة بالهيدروجين والكهرباء

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبو قير للمغذيات الزراعية، ومجموعة ABB العالمية، وشركة MPS لحلول البنية التحتية المستدامة، وشركة بتروجت، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وتتضمن مذكرة التفاهم إمداد مشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة اللازمين لإنتاج الأمونيا الخضراء والتي تعتبر مادة خام لإنتاج سماد نترات الأمونيوم المبرغلة بطاقة 2400 طن يومياً.

وقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس أحمد الشربيني نائب رئيس مجموعة ABB، والمهندس وليد حفناوي مدير القطاع الكيميائي بالمجموعة، وياسر فؤاد مستشار رئيس شركة MPS.

وأكد الملا، عقب التوقيع، أن قطاع البترول يتمتع بإمكانات متميزة وقدرات كبيرة خاصة في مجال البنية التحتية، ويحرص على العمل ضمن منظومة تعاون وترابط مع القطاع الخاص لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال البترول والغاز والطاقات الخضراء.

وأشار إلى أن قطاع البترول المصري يتمتع بفرص استثمارية كبيرة يجب حسن استغلالها بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

وتأتي مذكرة التفاهم من منطلق حرص شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية على مواكبة التوجه العالمي للحد من المشكلات البيئية وبالأخص الحد من الانبعاثات الكربونية، وتماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، واستغلال الطاقة المتجددة لترشيد الاستهلاك من الغاز الطبيعي، وتعزيز الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة في مصر، وفقا للوزير.

وأوضح أن ذلك يأتي لما تمتلكه مصر من موارد طاقة متجددة وفيرة مثل الشمس والرياح تمكنها من تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجيتها بزيادة حجم القدرات من الطاقة المتجددة.

كما يأتي في ضوء ما تقدمه الدولة من حوافز لتشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومبادرة الممر الأخضر في مصر، حيث تمت دراسة إمكانية استغلال الطاقة الكهربائية المتجددة، واستخدام الهيدروجين الأخضر بديلاً عن الغاز الطبيعي في إنتاج الأمونيا الخضراء واستغلالها في إنتاج الأسمدة وتصدير الفائض.

وأكدت وزارة البترول أنه لا تعارض بين اتفاقية التعاون مع مجموعة ABB ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها في أكتوبر الماضي مع مؤسسة الطاقة الصينية، حيث أن كلا الاتفاقيتين تسهمان في إمداد شركة أبو قير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر، وأيضاً في المساهمة في تطوير شركة أبو قير للأسمدة.

وتساهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 45% في شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، والتي تسعى لاستغلال جزء من الهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة لدعم المصانع القائمة بالشركة لتقليل الانبعاثات الكربونية الحالية والتوافق مع المعايير الأوروبية.

وتعد مجموعة ABB العالمية مجموعة رائدة في العديد من المجالات وخاصة الطاقة والتكنولوجيات، وتعمل منذ 140 عاماً على توفير حلول مستدامة ومنخفضة التكلفة لمختلف الصناعات.

حضر التوقيع المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).