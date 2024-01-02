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انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري والجمبري اليوم بسوق العبور

12:56 م الثلاثاء 02 يناير 2024

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والجمبري، والبوري في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 62 و68 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و370 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 25 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 90 و120 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

أسعار السمك البلطي لمكرونة السويسي لجمبري لفيليه البلطي لسبيط لكاليماري

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