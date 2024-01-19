سعر الذهب عيار 24 يصعد لـ 4 آلاف جنيه لأول مرة في تاريخه

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4080 جنيها بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة بالأسواق، لأول مرة في تاريخه.

وجاءت زيادة أسعار الذهب في السوق المحلي بعد صعود الدولار في السوق الموازي إلى نحو 60 جنيها.

وبحسب المراقبين، تحدثوا لمصراوي في وقت سابق، تخطى سعر الدولار في السوق السوداء- السوق الموازية غير الشرعية- 60 جنيها لكل دولار بنهاية تعاملات أمس الخميس مقارنة بنحو 55 جنيها بنهاية تعاملات يوم الخميس قبل الماضي بسبب نقص المعروض من الدولار وزيادة المضاربات من كبار المتلاعبين بالسوق.

ووفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد إلى 3570 جنيها بحلول تعاملات مساء اليوم، ليسجل مستوى قياسي جديد.

وشهدت أسعار الذهب في مصر منذ منتصف تعاملات أمس وحتى اليوم تحركات عنيفة، بعد هدوء دام أكثر من شهر، ورغم تحركات بسيطة للسعر العالمي.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2027 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 3.4 دولار بنسبة 0.17%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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