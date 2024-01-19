بعد الارتفاع التاريخي.. نشاط حركة البيع بسوق الذهب المحلي

كتبت- شيرين صلاح:

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن حركة البيع شهدت نشاط منذ صعود سعر الذهب بالسوق المحلي بمستويات كبيرة، أكثر من حركة الشراء.

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات عنيفة منذ منتصف تعاملات أمس الخميس حتى اليوم بعد هدوء دام أكثر من أسبوع.

وارتفع سعر جرام الذهب بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة إلى 3570 جنيها مقابل 3360 جنيها مساء الأربعاء الماضي، ليقفز في يومين بنحو 210 جنيهات للجرام الواحد.

ووفقا لقول نجيب، "فإن الزبون اللي بيجي يشتري يسأل على السعر بيمشي تاني من ارتفاع السعر".

وزاد سعر الذهب في السوق المحلي بعد صعود الدولار في السوق الموازي إلى نحو 60 جنيها.

وبحسب المراقبين، تحدثوا لمصراوي في وقت سابق، تخطى سعر الدولار في السوق السوداء- السوق الموازية غير الشرعية- 60 جنيها لكل دولار بنهاية تعاملات أمس الخميس مقارنة بنحو 55 جنيها بنهاية تعاملات يوم الخميس قبل الماضي بسبب نقص المعروض من الدولار وزيادة المضاربات من كبار المتلاعبين بالسوق.

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