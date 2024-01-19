205 جنيهات ارتفاعا لسعر الذهب اليوم الجمعة بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول تعاملات المساء ارتفاعه، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قفز بقيمة 195 جنيها مع منتصف التعاملات، ليواصل ارتفاعه بحلول تعاملات المساء، لتصبح قيمة الزيادة 205 جنيهات حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2380 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3060 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3570 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4080 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28560 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2033 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 9.3 دولار بنسبة 0.46%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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