ارتفاع أسعار اللحوم والزيت والجبن الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الزيت، واللحوم، والجبن الأبيض، والمسلى، والدقيق في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما تراجعت أسعار السكر، والجبن الرومي، بحسب بيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.21 جنيه، بزيادة 48 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 45.06 جنيه، بزيادة 87 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.78 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 68.22 جنيه، بزيادة 6.17 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.45 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.72 جنيه، بزيادة 89 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 58.56 جنيه، بزيادة 63 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.32 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 318.83 جنيه، بزيادة 4.09 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.04 جنيه، بزيادة 92 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 29.29 جنيه، بتراجع 19 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.54 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 126.14 جنيه، بزيادة 6.9 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 242.65 جنيه، بتراجع 1.89 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.51 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 70.19 جنيه، بزيادة 2.41 جنيه.