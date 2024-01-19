ارتفاع الطماطم والبطاطس في سوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبطاطس، والفاصوليا، والملوخية، واليوسفي، والجوافة خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

بينما تراجعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي، والكانتلوب، وفقا لبيانات سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 9 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و11.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

البسلة بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 12 و17 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الرمان بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.