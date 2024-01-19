البترول تعتمد موازنة العام المالي الجديد لـ 3 شركات تابعة لها

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الموازنات التخطيطية للعام المالي 2024- 2025 لشركات بتروجاس والتعاون ومصر والعامة للبترول، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

جاء خلال ختام اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لتنفيذ برامج العمل المخططة لزيادة معدلات الإنتاج واستكمال أعمال التطوير والتحديث التي بدأت تاتي ثمارها من خلال النتائج التي تحققت خلال العام الماضي.

ووفقا للبيان، حضر الاجتماع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأكد الملا، خلال الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية بتروجاس، على الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم كأمن قومي في استقرار سوق البوتاجاز وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين من اسطوانات البوتاجاز.

وأشاد الملا بحجم أعمال التطوير الذي تم في مناطق عمل الشركة من مصانع تعبئة ومنافذ توزيع وتحديث أسطول النقل، وكذلك منظومة استصلاح وإعادة تأهيل الاسطوانات المستعملة بأعلى جودة وأمان.

وأشار وزير البترول إلى أن هذه المنظومة معقدة ويعمل خلفها عمال وفنيين على أعلى مستوى من المهارة والحرفية في هذا المجال، موجها الشكر لكافة العاملين على جهودهم في توفير هذه السلعة الحيوية للمواطنين بكل يسر وفي كل وقت.

وخلال جمعيتي شركتي مصر والتعاون للبترول، أشاد الملا بالدور الوطني للشركتين في تأمين جانب مهم من احتياجات المواطنين من الوقود في كافة محافظات الجمهورية وفي جميع الأوقات خاصة المحافظات التى لم يتواجد فيها القطاع الخاص في هذا النشاط، بالإضافة إلى دورها في توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المازوت، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الخاصة بأسعار مناسبة.

كما أشاد بحجم التطوير والحداثة التي شهدتها محطات الوقود والخدمة والمستودعات الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى المساهمة في المشروع القومى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في السيارات كوقود من خلال إضافة هذا النشاط ضمن انشطة المحطات.

واوضح الملا أهمية التحول الرقمي والتقنيات الحديثة التي تم الاستعانة بها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظى على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي اماكن الاستهلاك، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة فى المستودعات والمحطات، ومنها نظام قياس أرصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG ) ، ونظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع.

ووجه الملا بالاستمرار في أعمال التطوير لمواكبة الحداثة وتقديم خدمات مميزة للمستهلكين، وكذلك التوسع في مجالات تموين الطائرات والسفن في المطارات والموانئ المصرية باعتبارهما أحد الأنشطة الدولارية للدولة.

وخلال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول، أوضح طارق الملا أن تطور إنتاج الشركة العامة خلال الفترة الأخيرة وتبؤها مكانة مرموقة بين كبريات شركات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات فى مصر لم يأت من فراغ ، بل جاء نتيجة استراتيجية عمل واضحة ودعم لا محدود سواء من الوزارة او هيئة البترول من خلال إسناد مناطق عمل جديدة وزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية اللازمة لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي، ومن ثم تحقيق اكتشافات جديدة، وبالتالي زيادة إنتاج الشركة الذي يدعم الاقتصاد القومي خاصة وأن إنتاجها خالص لمصر.

وأكد الملا على أهمية دور الشركة في أنشطة الخدمة المجتمعية التي تؤديه في مناطق عمل الشركة المختلفة كدور وطني وحق أصيل لأهالينا في هذه المناطق، كما اكد على أهمية مشروعات التوافق البيئي والنجاح الذي تحقق فيها، وكذلك أهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح العاملين والمعدات والمنشآت.

وخلال الجمعيات استعرض كل من محمد فرحات رئيس شركة بتروجاس، والمهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول، ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول، والمهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول، أهم النتائج التي تحققت خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2023 ، وملامح الخطة الاستثمارية المستهدف تنفيذها خلال العام المالي 2025/2024.

وحضر أعمال الجمعيات علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس)، وأشرف عبدالله، والدكتور هشام لطفي، وخالد عثمان والمهندس جمال فتحي مساعد الوزير للشئون المالية والقانونية والتجارية والأمن الصناعي والسلامة.

كما حضر الاجتماع المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير المهندس حسانين محمد، ورئيس الإدارة المركزية للاتصالات أحمد راندي، ورئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس محمود ناجي، ووكيل الوزارة للشئون المالية أشرف قطب، ومحمد راغب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.